ВИДЕО: Путин пообещал наказать виновных в пожаре в Кемерово

Для принятие кадровых решений после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове необходимо определить, кто и в чем виноват, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан во вторник.

"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — сказал Путин во время встречи, которая происходила в холле местного морга.

Глава государства добавил, что не стоит сразу "назначать" виновных, над установлением истины работают следователи.

"Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", — заверил Путин.

Президент отметил, что основной вопрос в том, что объектов с нарушением правил пожарной безопасности в стране может быть много.

"Сейчас начали смотреть… А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей? Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят", — сказал Путин, добавив, что "никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается".

По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.