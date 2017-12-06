06.12.2017, 15:30

ВИДЕО: Путин ответил на вопрос об участии в выборах

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Lenta.ru
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение об участии в предстоящих выборах главы государства. Об этом он заявил на церемонии вручения премий ”Доброволец России” в среду, 6 декабря. Трансляцию вел телеканал ”Россия 24”.

”Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь в стране, сделать ее более мощной, защищенной устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают”, — сказал Путин в ответ на вопрос, который задал ему ведущий премии Дмитрий Губерниев.

Затем он обратился к волонтерам с вопросом, поддержат ли они его. В зале раздались крики: ”Да!”. ”Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято”, — заверил глава государства. И добавил: ”И я буду иметь в виду наш разговор и вашу реакцию на него”.

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Ранее в этот день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал журналистов быть готовыми к выдвижению Путина каждый день. ”Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят”, — сказал Песков.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский.

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