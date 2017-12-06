ВИДЕО: Путин ответил на вопрос об участии в выборах

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение об участии в предстоящих выборах главы государства. Об этом он заявил на церемонии вручения премий ”Доброволец России” в среду, 6 декабря. Трансляцию вел телеканал ”Россия 24”.

”Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь в стране, сделать ее более мощной, защищенной устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают”, — сказал Путин в ответ на вопрос, который задал ему ведущий премии Дмитрий Губерниев.

Затем он обратился к волонтерам с вопросом, поддержат ли они его. В зале раздались крики: ”Да!”. ”Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято”, — заверил глава государства. И добавил: ”И я буду иметь в виду наш разговор и вашу реакцию на него”.

Ранее в этот день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал журналистов быть готовыми к выдвижению Путина каждый день. ”Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят”, — сказал Песков.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский.