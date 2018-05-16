ВИДЕО: Путин не был пристегнут ремнем безопасности за рулем ”КамАЗа”. Есть ли у него права категории С?

Однако на вопрос ”Газеты.Ru” о том, был ли президент пристегнут, Песков ответить не смог. ”Я не видел пристегивался он или нет”, — сказал Песков, отвечая на вопрос про ремень безопасности президента.

Согласно пункту 2.1.2. ПДД России, ”водитель механического транспортного средства обязан: при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности).

В ФСО на запрос ”Газеты.Ru” о том, нарушил ли таким образом ПДД Владимир Путин пообещали ответить в среду, либо обратиться за дополнительными разъяснениями к пресс-секретарю президента Пескову. В МВД и ГИБДД России на запросы ”Газеты.Ru” ответить на момент выхода материала не успели.

Между тем, руководитель Центра контраварийной подготовки водителей ”Мастеркласс” Алексей Колонтай, который готовит водителей для ФСО и присутствовал на церемонии открытия Крымского моста, заявил ”Газете.Ru”, что ситуация была ”совершенно безопасна, поскольку мост был перекрыт для остального транспорта”.

”Во-первых, далеко не на всех ”КамАЗах” есть ремни безопасности, иногда они просто не предусмотрены, сказал ”Газете.Ru” Колонтай. — Во-вторых, вспомните, как у нас снимают кино — разве все герои там пристегиваются? По этой конкретной ситуации могу сказать, что я был на церемонии открытия моста, это был настоящий праздник и ситуация была совершенно безопасной для окружающих.

Колонна двигалась не быстрее 50 км/час, встречное движение отсутствовало. Понимаю, что ПДД этого требуют, но этот вопрос не к Владимиру Владимировичу — вся организация проезда и все комментарии в этом отношении — прерогатива ФСО. Что тут сказать, ну, пусть ГИБДД оштрафует, пусть попробуют”.

Между тем, несколько лет назад ГИБДД уже приходилось давать ответы на запросы СМИ о том, нарушал ли Путин ПДД. Так, в 2010-м и в 2011 годах Путин участвовал в мероприятиях вместе с байкерами и дважды — в Крыму и Новороссийске, и не стал пользоваться защитной каской. Тогда в ГИБДД пояснили, что действие ПДД не распространяется на улицы, территории и участки дорог, закрытые для движения транспорта при проведении культурных, спортивных и других массовых мероприятий.