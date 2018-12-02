ВИДЕО: Путин назвал власти Украины ”партией войны”

По его мнению, пока ”партия войны” находится у власти на Украине, военные действия будут продолжаться.

”Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе — говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами”, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Украина — близкая России страна, и потому ему небезразлично дальнейшее развитие событий.

”Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна”, — добавил Путин.