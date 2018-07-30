30.07.2018, 20:33

ВИДЕО: Просто вынес! В России мужчина похитил платежный терминал с четвертью миллиона рублей

 (10)
Вести
EST

Полицейские задержали 26-летнего жителя Выселковского района Краснодарского края, укравшего платежный терминал, в котором находилось 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Мужчина в маске вынес из помещения терминал с деньгами, после чего погрузил добычу в машину и вывез ее в лесополосу, где извлек наличность.

Через некоторое время стражи порядка вышли на след злоумышленника, изучив записи с камер наблюдения, расположенных в районе совершения преступления и опросив возможных очевидцев, после чего задержали грабителя в доме его знакомой.

Выяснилось, что часть денег он успел потратить, оставшееся было изъято и возвращено законному владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет шесть лет лишения свободы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вышедшие из-под контроля поминки умерших в Одессе эстонцев и подробности ЧП в McDonald’s

30.07.2018
- С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель
- Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи
- Избившие и ограбившие иностранца в McDonald's молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”
Подробнее


Испытания по выходу стран Балтии из электросистемы России состоятся в июне следующего года

30.07.2018
По соглашению администрирующих электросистемы стран Балтии Eleing, AST и Litgrid испытания по выходу трех стран из российской электросистемы состоятся 8 или 29 июня следующего года.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES107242001
81,- €
48,60 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €

ВИДЕО: Просто вынес! В России мужчина похитил платежный терминал с четвертью миллиона рублей

30.07.2018
Полицейские задержали 26-летнего жителя Выселковского района Краснодарского края, укравшего платежный терминал, в котором находилось 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ФОТО: В лесу Нарва-Йыэсуу опять вспыхнул пожар

30.07.2018
Главный лесник Ида-Вирумаа Алар Сюда побывал сегодня около 16:00 на участке леса Нарва-Йыэсуу, где вчера спасатели закончили тушение пожара,и застал там несколько новых очагов пламени. Спасатели опять приступили к борьбе с огнем.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ