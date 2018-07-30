30.07.2018, 20:33

ВИДЕО: Просто вынес! В России мужчина похитил платежный терминал с четвертью миллиона рублей

 (10)
Вести
EST

Полицейские задержали 26-летнего жителя Выселковского района Краснодарского края, укравшего платежный терминал, в котором находилось 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Мужчина в маске вынес из помещения терминал с деньгами, после чего погрузил добычу в машину и вывез ее в лесополосу, где извлек наличность.

Через некоторое время стражи порядка вышли на след злоумышленника, изучив записи с камер наблюдения, расположенных в районе совершения преступления и опросив возможных очевидцев, после чего задержали грабителя в доме его знакомой.

Выяснилось, что часть денег он успел потратить, оставшееся было изъято и возвращено законному владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет шесть лет лишения свободы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вышедшие из-под контроля поминки умерших в Одессе эстонцев и подробности ЧП в McDonald’s

30.07.2018
- С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель
- Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи
- Избившие и ограбившие иностранца в McDonald's молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”
Подробнее


Испытания по выходу стран Балтии из электросистемы России состоятся в июне следующего года

30.07.2018
По соглашению администрирующих электросистемы стран Балтии Eleing, AST и Litgrid испытания по выходу трех стран из российской электросистемы состоятся 8 или 29 июня следующего года.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

ВИДЕО: Просто вынес! В России мужчина похитил платежный терминал с четвертью миллиона рублей

30.07.2018
Полицейские задержали 26-летнего жителя Выселковского района Краснодарского края, укравшего платежный терминал, в котором находилось 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ФОТО: В лесу Нарва-Йыэсуу опять вспыхнул пожар

30.07.2018
Главный лесник Ида-Вирумаа Алар Сюда побывал сегодня около 16:00 на участке леса Нарва-Йыэсуу, где вчера спасатели закончили тушение пожара,и застал там несколько новых очагов пламени. Спасатели опять приступили к борьбе с огнем.
Подробнее