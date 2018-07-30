ВИДЕО: Просто вынес! В России мужчина похитил платежный терминал с четвертью миллиона рублей

Полицейские задержали 26-летнего жителя Выселковского района Краснодарского края, укравшего платежный терминал, в котором находилось 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Мужчина в маске вынес из помещения терминал с деньгами, после чего погрузил добычу в машину и вывез ее в лесополосу, где извлек наличность.

Через некоторое время стражи порядка вышли на след злоумышленника, изучив записи с камер наблюдения, расположенных в районе совершения преступления и опросив возможных очевидцев, после чего задержали грабителя в доме его знакомой.

Выяснилось, что часть денег он успел потратить, оставшееся было изъято и возвращено законному владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет шесть лет лишения свободы.