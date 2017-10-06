ВИДЕО: При столкновении автобуса и поезда в России погибли 15 человек

В Петушинском районе Владимирской области в результате столкновения автобуса и пассажирского поезда погибли 15 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации УМВД по Владимирской области, в пятницу в 03:29 мск на железнодорожной станции "Покров" во Владимирской области пассажирский автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. Предварительно в качестве причины ДТП под Владимиром рассматривается неисправность автобуса — он заглох, выезжая а переезд.

В аварии погибли 15 человек, ехавших в автобусе. "Среди них трое детей", — сказал источник. В настоящее время уточняется количество погибших и их личности.

Представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская сообщила, что по данному факту начата доследственная проверка.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявила Марковская. Она также сообщила, что попавший под локомотив автобус был с казахстанскими номерами.