ВИДЕО: При нападении на казино в Маниле погибли как минимум 36 человек

Десятки людей погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila в столице Филиппин.

Местные СМИ сообщают, что почти все они задохнулись. Возможно, причиной этого стал пожар, который начался в комплексе после атаки.

Пока неясно, есть ли среди обнаруженных трупов тело нападавшего. По одной версии, преступник был застрелен полицейскими, по другой — покончил с собой.

Первоначально считалось, что нападение обошлось без жертв.

Поздно вечером по местному времени вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в казино на территории отеля и поджег игровые столы.

Правоохранительные органы считают, что преступник действовал в одиночку.

По версии полиции, причиной нападения могло стать ограбление. Возможно, он пытался похитить игровые фишки.

Комплекс был закрыт и заблокирован спецслужбами. Операция по нейтрализации нападавшего заняла несколько часов.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде стран группировка "Исламское государство".