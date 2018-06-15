ВИДЕО: Президент Чехии Земан сжег красные трусы на брифинге

Президент Чехии Милош Земан сжег в четверг гигантские красные трусы в присутствии прессы, сообщает местное издание Novinky. Акция была проведена на Пражском Граде — в саду рядом с домом, где проживает глава государства со своей супругой.

Как пишет чешская пресса, это были те же самые безразмерные "трусы", которые осенью 2015 года чешская арт-группа Ztohoven повесила над резиденцией Земана, заменив на них государственный флаг в знак протеста против правления действующего чешского лидера, сообщает "Радио Свобода".

Земан, комментируя устроенное им мероприятие, назвал "психами" активистов, которые, по его словам, "бегают, размахивая красными трусами". Он отметил, что после недавних президентских выборов, на которых он одержал победу, подобные жесты больше не имеют смысла.

Три года назад участникам группы Ztohoven за перфоманс с трусами грозило уголовное наказание в виде двух лет тюрьмы, однако пражский суд признал их невиновными, сославшись на то, что они не извлекли из своих действий материальную выгоду.