ВИДЕО: Пожар века в Москве: рынок ”Синдика” рушится, возможен поджог

В воскресенье днем в торговом центре "Синдика", расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД неподалеку от района Строгино, произошел крупный пожар. К настоящему моменту площадь возгорания увеличилась до 55 тысяч квадратных метров, и справится с огнем экстренным службам пока не удается, сообщает ТАСС. Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров. Причиной возникновения пожара мог быть поджог.

На подземной парковке горящего торгового комплекса под действием высоких температур взорвалось несколько машин. Вся парковка охвачена огнем. В МЧС утверждают, что очаги пожара разбросаны на площади 55 тысяч квадратных метров, в общей сложности затрагивая две трети торгового комплекса. К 19:00, спустя приблизительно 2 часа после возникновения пламени, рынок начал рушиться.

По предварительным данным, пожар на рынке "Синдика" возник на складе на цокольном этаже. Все посетители торгового центра были эвакуированы. Очевидцы говорят, что на месте пожара слышны хлопки, а из здания рынка идут густые клубы черного дыма. В управлении МЧС по Московской области рассказали, что сейчас производится наращивание группировки. "На место пожара вылетели три вертолета Ка-32", — отметили в пресс-службе ведомства.

"Интерфакс" со ссылкой на управление организации информирования населения НЦУКС МЧС России передает, что пожару присвоен третий уровень сложности из пяти.

Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорания и не дать ему перекинуться на соседние постройки.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что несколько человек в результате пожара обратились за медицинской помощью в связи с симптомами интоксикации. Их госпитализация не потребовалась. В МЧС эту информацию не подтвердили. Агентство также утверждает, что причиной пожара мог быть поджог.

Начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин заявил, что из здания были эвакуированы 3 тысячи человек. По его информации, пострадавших нет.

Корреспондент ТАСС с места событий передает, что вокруг горящего рынка нет оцепления, в результате собравшиеся там зеваки мешают работе экстренных служб. Кроме того, на месте не хватает полиции для контроля за соблюдением порядка.