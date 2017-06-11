ВИДЕО: Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами Лермонтова

Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии-концерте по случаю вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом процитировал стихотворения русских классиков Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. Как сообщает пресс-служба украинского лидера, концерт проходил вечером, 10 июня, на Европейской площади в Киеве за несколько часов до официального вступления в силу безвизового режима с ЕС, сообщает РБК.

”Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков”, — обратился Порошенко к собравшимся.

Президент сравнил настроение украинцев с предновогодним настроением. При этом, как отметил украинский президент, данное событие означает ”гораздо больше, чем начало нового года”. ”Ибо мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным ”русским миром”, — сказал он.

После этого Порошенко процитировал Лермонтова: ”Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ”.

Затем, как сообщает пресс-служба украинского президента, глава государства ”отдельно обратился к русским, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод”, и напомнил слова другого русского классика, Александра Пушкина: ”Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена”.

Уже позднее, после того как наступило 11 июня, Порошенко вновь поздравил украинцев на своей странице в Twitter. ”Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!”​ — написал он.

Власти Украины и ЕС подписали окончательное соглашение о введении безвизового режима 17 мая. Безвизовый режим дает украинцам право пребывания на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. В остальных случаях украинцам понадобится виза.