25.06.2018, 20:50

ВИДЕО: Полиция Армении задержала брата экс-премьера Сержа Саргсяна

 (7)
РБК
EST
Sargsjan ja Putin
Sargsjan ja PutinFoto: Aleksey Nikolskyi, RIA Novosti

Александра Саргсяна подозревают в незаконном хранении оружия, сообщили РБК в полиции Армении. Его брат, бывший президент страны Серж Саргсян ушел в отставку в мае на фоне массовых протестов против его кандидатуры на пост премьера.

Брат бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна Александр доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил РБК глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

”Александр Саргсян доставлен с улицы Саят Нова в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия”, — сказал Агаронян. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил.

Александр Саргсян, член Республиканской партии Армении, был депутатом парламента двух созывов в период с 2003 по 2012 год, в частности входил в комиссию национального собрания Армении по социальным вопросам, здравоохранению и охране природы.

В понедельник, 25 июня, в Армении также задержан бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян. Эту информацию подтвердил ”Интерфаксу” пресс-секретарь ведомства Самсон Галстян, однако сообщить подробности отказался.

Специальная следственная служба страны также приняла решение задержать Назик Амирян, супругу арестованного ранее депутата парламента от Республиканской партии Манвела Григоряна. Сам парламентарий был задержан и арестован, в отношении него возбудили дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов и оружия. В доме у Григоряна прошли обыски: сотрудники правоохранительных органов обнаружили личный зоопарк, дорогие автомобили и целый арсенал оружия.

Позднее сын депутата Карен Григорян покинул пост мэра города Эчмиадзин.​ Ему 25 июня было предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах. По данным Специальной следственной службы Армении, Карен и Манвел Григоряны были в сговоре с ”рядом других лиц”, в результате бывший мэр ”путем присвоения похитил вверенное им имущество в особо крупных размерах”. В ведомстве уточнили, что речь идет о нескольких автомобилях ”УАЗ”, приобретенных для армии, а также о тепловизорах и военном обмундировании.

ТОП

​В середине апреля в Армении начались массовые митинги оппозиции и ее сторонников. Акции возглавил депутат Никол Пашинян. Протестующие выступали против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Спустя десять дней тот подал в отставку, а 8 мая премьер-министром Армении стал Пашинян.​

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках

25.06.2018
Работающая стриптизершей Арабелла поведала изданию Eesti Päevaleht о своей профессии, заработках и подстерегающих опасностях.
Подробнее

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Португалия, Испания или Иран. Кто сыграет в 1/8 финала с Россией?

25.06.2018
Двух участников плей-офф, выступающих в группе В, определит заключительный тур групповой стадии чемпионата мира по футболу: Иран сыграет в Саранске с Португалией, Испания проэкзаменует в Калининграде Марокко (начало в 21:00). Портал Delfi проведет текстовую онлайн-перекличку матчей в группе В.
Подробнее


Таллинн не поспевает с дорогами за быстрым ростом населения и автомобилизацией

25.06.2018
Население Таллинна продолжает расти. Появление новых построек в Хааберсти и Пыхья-Таллинне становятся причиной все большего дорожного хаоса. Решением проблемы могла бы стать таллиннская малая окружная дорога, речь о которой идет уже несколько лет, пишет Ärileht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Уругвай разгромил Россию и вышел из группы с первого места

25.06.2018
В понедельник, 25 июня, Россия и Уругвай боролись за первое место в группе А. В итоге южноамериканцы выходят в плей-офф с 9 очками, Россия на втором месте - 6 очков, затем Саудовская Аравия - 3 очка и Египет - 0 баллов.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSU/02
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

"Ну как такое возможно? Полгода реконструировать триста метров!” Коммерческие точки на Гонсиори стремительно теряют клиентов

25.06.2018
Работы по ремонту улицы Гонсиори в Таллинне затянулись, что поставило расположенные там коммерческие точки в крайне затруднительное положение.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Ляэне-Вирумаа — вновь массовая гибель пчел: в пробах обнаружены следы пестицидов

25.06.2018
Министерство сельского хозяйства получило два сообщения о погибших в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа пчелах. В погибших на Сааремаа пчелах следы пестицидов обнаружены не были, подробности инцидента выясняет Ветеринарно-продовольственный департамент, пишет Maaleht.
Подробнее

Константин Васильев: уругвайцы преподали россиянам хороший урок

25.06.2018
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу сборная России прпоиграла в Самаре Уругваю - 0:3. Своими соображениями об этой игре поделился полузащзитник сборной Эстонии Константин Васильев.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО: В Нарве открыли очень патриотичную скульптуру, на очереди — Силламяэ и Йыхви

25.06.2018
Сегодня в Нарве рядом с ДК ”Ругодив” прошло торжественное открытие патриотической скульптуры, изготовленной воспитанниками Ида-Вирумааским центром профессионального образования. Она вобрала в себя несколько символов Эстонии — василек, камни и ласточек, которые, собственно, и делают трехметровую скульптуру кинетической — они крутятся на ветру.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ