ВИДЕО: Полиция Армении задержала брата экс-премьера Сержа Саргсяна

Александра Саргсяна подозревают в незаконном хранении оружия, сообщили РБК в полиции Армении. Его брат, бывший президент страны Серж Саргсян ушел в отставку в мае на фоне массовых протестов против его кандидатуры на пост премьера.

Брат бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна Александр доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил РБК глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

”Александр Саргсян доставлен с улицы Саят Нова в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия”, — сказал Агаронян. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил.

Александр Саргсян, член Республиканской партии Армении, был депутатом парламента двух созывов в период с 2003 по 2012 год, в частности входил в комиссию национального собрания Армении по социальным вопросам, здравоохранению и охране природы.

В понедельник, 25 июня, в Армении также задержан бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян. Эту информацию подтвердил ”Интерфаксу” пресс-секретарь ведомства Самсон Галстян, однако сообщить подробности отказался.