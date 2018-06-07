07.06.2018, 15:06

ВИДЕО: Полицейский в США задержал беглого преступника, его уволили. За что?

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bbcrussian.com
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ВИДЕО: Полицейский в США задержал беглого преступника, его уволили. За что?
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Американский полицейский Тейлор Солтерс сбил беглого преступника служебной машиной.

После анализа записи на видекамере Солтерса уволили.

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