ВИДЕО: Полицейский в США задержал беглого преступника, его уволили. За что?

Американский полицейский Тейлор Солтерс сбил беглого преступника служебной машиной.
После анализа записи на видекамере Солтерса уволили.
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Американский полицейский Тейлор Солтерс сбил беглого преступника служебной машиной.
После анализа записи на видекамере Солтерса уволили.
Süsteemianalüütik-arendaja
UNICREDIT (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.06.2018
Turismiarenduskeskuse direktor
EAS (ARISTA)
Tähtaeg: 18.06.2018
Juhatuse esimees
TALLINNA LINNATRANSPORDI AS
Tähtaeg: 14.06.2018
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