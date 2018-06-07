ВИДЕО: Полицейский в США задержал беглого преступника, его уволили. За что?

Американский полицейский Тейлор Солтерс сбил беглого преступника служебной машиной.
После анализа записи на видекамере Солтерса уволили.
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Американский полицейский Тейлор Солтерс сбил беглого преступника служебной машиной.
После анализа записи на видекамере Солтерса уволили.
Administratiivassistent
KANADA SAATKONNA ESINDUS
Tähtaeg: 11.06.2018
Juhatuse esimees
TALLINNA LINNATRANSPORDI AS
Tähtaeg: 14.06.2018
Juhataja - peadirektori asetäitja
VEETEEDE AMET
Tähtaeg: 14.06.2018
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