ВИДЕО: Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов с военной техникой

"Около 00:50 (21:50 мск) на 537 км Свердловской железной дороги произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять вагонов — это цистерны с мазутом. Разлива нет, погибших, пострадавших и травмированных нет", — сообщили в ЕДДС.

Там добавили, что причины происшествия пока неизвестны. "Было временное ограничение по переезду, останавливали поезда, сейчас в одном направлении по четной стороне возобновили, в сторону Тюмени ветка открыта. В другом направлении работает много единиц техники, там повреждены опоры, контактная сеть, разорвало много чего", — отметили в ЕДДС.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая на ремонтный завод. "Никто из личного состава караула не пострадал. После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения", — говорится в сообщении ЦВО.

По факту схода вагонов Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности.