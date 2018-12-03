03.12.2018, 13:55

ВИДЕО: Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов с военной техникой

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов с военной техникой
Foto: Lenta

1 декабря свыше 20 грузовых вагонов, включая цистерны с мазутом, перевернулись в Омской области в России. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Называевского района Омской области.

"Около 00:50 (21:50 мск) на 537 км Свердловской железной дороги произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять вагонов — это цистерны с мазутом. Разлива нет, погибших, пострадавших и травмированных нет", — сообщили в ЕДДС.

Там добавили, что причины происшествия пока неизвестны. "Было временное ограничение по переезду, останавливали поезда, сейчас в одном направлении по четной стороне возобновили, в сторону Тюмени ветка открыта. В другом направлении работает много единиц техники, там повреждены опоры, контактная сеть, разорвало много чего", — отметили в ЕДДС.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая на ремонтный завод. "Никто из личного состава караула не пострадал. После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения", — говорится в сообщении ЦВО.

По факту схода вагонов Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности.

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