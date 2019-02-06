ВИДЕО| Побил все рекорды: Навальный рассказал о квартире главы "Ростеха" с видом на Кремль, которая стоит 5 млрд рублей

Что же касается стоимости этой квартиры, из окон которой открывается вид на Кремль, Красную площадь и Исторический музей, то ее в ФБК оценили по меньшей мере в 5 млрд рублей. Эта цифра была рассчитана на основе информации о продаже более скромной квартиры в здании гостиницы за 4,1 млрд рублей. С учетом отделки стоимость квартиры Чемезова должна быть еще выше.

В ходе расследования в ФБК выяснили, что квартира с видом на Кремль не указана в декларации о доходах и имуществе Сергея Чемезова. Она обнаружилась в декларации его жены — Екатерины Игнатовой в виде двух нежилых помещений площадью в 711 и 723 квадратных метра соответственно.

"Маскировка. Полезет такой сотрудник Ростеха смотреть на имущество начальства. Увидит нежилые помещения. Подумает: склады, наверное, какие-то или бараки. А это квартирка за пять миллиардов", — комментирует Навальный.

Чтобы вы понимали масштаб, общая цена найденных квартир Сечина (2 млрд), Миллера (1 млрд) и Чемезова (5 млрд) превышает годовые доходы в 2018 такого города как Курган (общий объем доходов в сумме 7 609 911 тыс. рублей) — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) February 6, 2019

После этого оппозиционер напомнил, что Игнатова занимается бизнесом, а ее деятельность напрямую связана со структурами "Ростеха". Самой известной компанией Игнатовой является учрежденная еще в 2004 году компания КАТЕ, которая планировала производить автоматические коробки передач для машин "АвтоВАЗа" (значительная доля автопроизводителя принадлежит "Ростеху"). За время существования компании в СМИ не раз появлялись сообщения о прототипах будущих "автоматов" и планах строительства завода для их производства, но в итоге машины Lada начали комплектовать японскими автоматическими коробками передач.

Однако в итоге компания Игнатовой все же нашла заказчика и создала коробку передач для лимузина проекта "Кортеж" (бренд Aurus), которым уже некоторое время пользуется президент Владимир Путин, а с недавних пор и глава правительства Дмитрий Медведев. "Судя по отчетности КАТЕ, по их неожиданно ожившему сайту и появившемуся ютюб-каналу, Путин лично вдохнул в бизнес Екатерины Игнатовой новую жизнь. И еще миллиард рублей в виде предоплаты, на всякий случай", — говорится в публикации.

"Резюме. Ничего не получилось. Кроме квартиры за 5 миллиардов и ещё бог знает какого количества денег на офшорных счетах. Это абсолютно российская история. Жена руководителя госкорпорации, стала бизнесменшей. Непонятно, чем занимается, все провалилось, но зарабатывает она с мужем в разы больше, чем, скажем, глава Apple или Microsoft", — подытожил Навальный.

Напомним, ранее в ФБК рассказывали, что сыну Чемезова и его бывшей жене принадлежат две соседние квартиры общей площадью 370 квадратных метров в доме в Шведском тупике в Москве. На Поварской улице Чемезову и его Екатерине Игнатовой принадлежат две квартиры общей площадью 645 квадратных метров. Кроме того, у сына Чемезова есть квартира на улице Воронцово поле площадью 342 квадратных метра и дача на Рублевке, которую в ФБК оценили в 400 млн рублей.

Сам Чемезов также имеет дачу, которая находится в поселке Акулинино. Площадь участка Чемезова составляет 6 гектаров, а главного дома с рыцарским залом и резным троном в нем — 1600 квадратных метров. На территории поместья расположены гостевой дом, ряд других построек и теннисный корт.