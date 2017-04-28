ВИДЕО: Писатель Веллер облил водой ведущую ”Эха Москвы” и метнул в нее кружку

"Эхо Москвы" приостанавливает сотрудничество с писателем Михаилом Веллером, который в эфире кинул в ведущую радиостанции Ольгу Бычкову кружкой, на "Эхе" от писателя ждут публичных извинений, после чего сотрудничество может быть продолжено, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, пишет РИА Новости.

В эфире программы "Особое мнение" на радиостанции, запись которой появилась в интернете, Веллеру не понравилось, что Бычкова периодически вставляла реплики и перебивала его, писатель вырвал из стола микрофон и кинул в ведущую кружку с водой, нелицеприятно высказавшись при этом, после чего покинул студию со словами "Скотина тупая, я тебя больше не знаю.

"Решение очень простое — до тех пор, пока Михаил Веллер не принесет извинения Ольге Бычковой в эфире, его на "Эхе" не будет. Мы приостанавливаем сотрудничество с Михаилом Иосифовичем", — сказал Венедиктов в эфире "Эха".

Главред уточнил, что пока извинения не будут принесены, Веллер не будет ни свою программу вести на "Эхе Москвы", "ни гостем не будет". Он также принес извинения радиослушателям.

Михаил Веллер — известный российский писатель, гражданин Эстонии.