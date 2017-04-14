ВИДЕО: Пентагон опубликовал запись удара США ”матерью всех бомб” в Афганистане

Пентагон опубликовал видео удара бомбой по позициям ”Исламского государства” в Афганистане, который был совершен 13 апреля, сообщает РБК. Как сообщили ранее афганские военные, в результате удара погибли около 36 террористов.

Минобороны США опубликовало в своем Twitter видео удара крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B в Афганистане. На видео видно, как бомба падает; затем происходит взрыв и поднимаются большие клубы дыма.

Бомба была сброшена накануне, 13 апреля. Пентагон пояснял, что целью удара была система тоннелей, которая использовалась боевиками ”Исламского государства” (деятельность организации запрещена в России). Как отмечал Reuters, боевое применение бомбы такого типа стало первым в истории.

Минобороны Афганистана в пятницу, 14 апреля, сообщило, что в результате удара погибли около 36 боевиков ”Исламского государства”. По его данным, американцы нанесли удар по деревне в долине Моманд, где боевики использвали сеть пещер для укрытия, и был уничтожен крупный тайник оружия. Никто из мирных жителей не пострадал.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее ”очень-очень удачной миссией”. Он отметил, что приказ об ударе он отдал лично. ”У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу, как обычно”, — подчеркнул глава американского государства.

GBA-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB, также известная как Mother of All Bombs, то есть ”матерь всех бомб”) — самый мощный неядерный фугас, стоящий на вооружении США. Впервые протестирована в марте 2003 года: 14 марта США опубликовали видео ее испытания. Бомба имеет длину 9,17 м, диаметр — 102,9 см, вес бомбы составляет 9,5 т, из которых 8,4 т приходится на взрывчатое вещество — смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка (мощнее тротила почти в 1,5 раза).