09.06.2018, 13:55

ВИДЕО: Парад в защиту секс-меньшинств "Балтийский прайд" в центре Риги: много полиции и десятки протестующих

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обновлено в 15.30
rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Парад в защиту секс-меньшинств "Балтийский прайд" в центре Риги: много полиции и десятки протестующих
Иллюстративное фотоFoto: REMKO DE WAAL, AFP

Сегодня в центре Риги проходят мероприятия сторонников защиты прав секс-меньшинств "Балтийский прайд-2018", а также две акции протеста. Латвийский портал Delfi ведет прямую трансляцию с места проведения шествия.

Акция "Балтийский прайд" началась в 12:00 в Верманском парке. Ее участники прошли шествием по маршруту ул. Элизабетес — ул. Бривибас — ул. Бруниниеку — ул. Тербатас, а затем вернулись в Верманский парк.

Планируется, что в шествии примет участие около двух тысяч человек. В целом различные публичные мероприятия, посвященные правам секс-меньшинств, будут проводиться до 18:00.

Между тем организация "Стоп миграции" с 10 до 12 часов провела акцию на улице Меркеля, напротив дома Латышского общества и около Верманского парка. К 11.00 на акцию протеста против "Балтийского прайда" собралось около 30 человек.

Организаторы "Стоп миграции" свое мероприятие обозначили как "протест против популяризации гомосексуальных и других ментальных отклонений". Активисты пытались общаться с прохожими, но отзывчивость была слабой, сообщает агентство LETA.

Пикетчики держали в руках плакаты против проведения в Риге "Балтийского прайда" и сексуальных меньшинств. На одном из плакатов написано: "Радуга — не лесбиянка". С собой активисты взяли громкоговоритель, но его не использовали.

Полицейских около участников акции "Стоп миграции" не было. Стражи правопорядка, а также кинологи с собаками, были замечены в Верманском парке, где в преддверии мероприятия сексуальных меньшинств уже с утра звучит музыка и работают организаторы.

К 12.00 к Верманскому парку подъехали три автобуса с полицейскими. Также к месту событий прибыли несколько экипажей Госполиции и полиции самоуправления.

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