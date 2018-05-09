ВИДЕО: Охрана оттолкнула ветерана ВОВ от Путина. Реакция президента

Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК.

На кадрах трансляции было видно, что охранник отвел ветерана в сторону, убедился, что тот не идет к президенту и сам поспешил дальше.

Путин, однако, всё это видел. Он остановился, направился к ветерану, пожал ему руку и предложил вместе идти к могиле Неизвестного солдата.