09.05.2018, 13:16

ВИДЕО: Охрана оттолкнула ветерана ВОВ от Путина. Реакция президента

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rus.delfi.ee
EST 103

Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК.

На кадрах трансляции было видно, что охранник отвел ветерана в сторону, убедился, что тот не идет к президенту и сам поспешил дальше.

Путин, однако, всё это видел. Он остановился, направился к ветерану, пожал ему руку и предложил вместе идти к могиле Неизвестного солдата.

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