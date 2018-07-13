13.07.2018, 15:30

ВИДЕО: Очевидцы засняли обрушение ТЦ в столице Мексики — часть здания рухнула на автостраду

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NEWSru.com
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ВИДЕО: Очевидцы засняли обрушение ТЦ в столице Мексики — часть здания рухнула на автостраду
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Очевидцам удалось заснять обрушение торгового центра в столице Мексики, Мехико, которое произошло днем 12 июля.

Открытый три с половиной месяца назад ТЦ The Artz Pedregal рухнул на проезжую часть на южной окраине Мехико. В этот момент в здании никого не было. Как отмечают пользователи, торговый центр был закрыт властями буквально за несколько часов до катастрофы. А само обрушения засняли заранее эвакуированные сотрудники торгового комплекса.

Как пишут пользователи Reddit, причиной ЧП стала ошибка при проектировании здания. Местные жители неоднократно жаловались властям на то, что сооружение было возведено в зоне водосборного бассейна, который спасает столицу Мексики от затопления в дождливые периоды.

Более того, оператор торгового центра в нарушение правил возвел его вплотную к главной магистрали города, тем самым серьезно ограничив движение.

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