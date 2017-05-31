ВИДЕО: Нил Ушаков привлек к предвыборной агитации Сергея Светлакова

Российский актер и экс-КВНщик Сергей Светлаков снялся в коротком промо-ролике, в котором в нестандартной манере призвал приходить на выборы.

В видео, размещенном в "Фейсбуке" Нилом Ушаковым, нынешним мэром Риги и лидером предвыборного списка партий "Согласие" и "Честь служить Риге", Сергей Светлаков представляется "Нилом Светлаковым". Он признается, что является латышом ("так получилось"), но уже пять лет не приходил на выборы ("хоть и латыш"). На вопрос голоса за кадром, понимает ли он, что "чем больше таких Нилов не будет приходить на выборы, тем меньше Светлаковых будет в Латвии" он отвечает, что понимает. И обещает прийти на выборы.

Нил Ушаков разместил в "Фейсбуке" видео, не подписывая его. Это далеко не первый пост Ушакова в социальных сетях, в котором он так или иначе убеждает людей не оставаться дома 3 июня, а приходить на выборы.

Известно, что у Сергея Светлакова есть дом в Юрмале и вид на жительство в Латвии, а кроме того он давно общается с Нилом Ушаковым.м