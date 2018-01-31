ВИДЕО: Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире из-за спора о Сталине

Историк и журналист Николай Сванидзе, обсуждая Иосифа Сталина, подрался с телеведущим Максимом Шевченко в прямом эфире радио ”Комсомольской правды”.

”Короче, дело было так… Я сказал, что он плюет на могилы солдат, он сказал, что я — подонок. Я сказал, что пусть я подонок, но ты все равно плюешь на могилы солдат. Тогда он сказал, что даст мне по морде. Я сказал: ”Дай, но я отвечу”. Он встал и ударил, я ответил — он улетел в угол”, — рассказал Шевченко уже после инцидента газете ВЗГЛЯД.

Судя по записи, конфликт возник на последних минутах эфира — на почве спора о действиях Иосифа Сталина. Сванидзе заявил, что Сталин ”уничтожил всю верхушку Красной армии перед войной”. На что Шевченко уточнил: ”Всю, всю?” Тогда Сванидзе поправился: ”Почти всю… ”Почти всю” тебе мало?” — спросил он, назвав оппонента ”демагогом”.

На что Шевченко сказал: ”А ты не историк”. И добавил, что ”в отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял… Советский Союз сражался”. ”А Николай Карлович сегодня плюет на могилы погибших под Москвой… Наши офицеры сражались благодаря сталинскому руководству”, — сказал Шевченко.

”Врешь, врешь! Ты — мерзавец. Я не плюю на могилы… Мы сражались благодаря героизму советского народа и потеряли почти 30 миллионов человек. Когда ты говоришь, что я плюю на могилы — ты последний мерзавец”, — парировал Сванидзе.

”Конченый демагог просто. Я мерзавец, но ты плюешь на могилы”, — возразил Шевченко. Сванидзе не выдержал и сказал сидевшему напротив Шевченко: ”Будь ты поближе, ты по морде бы у меня получил”.

”Да пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне. Встань и дай. Что ссыкло такое? Иди сюда”, — ответил Шевченко. ”Хочешь?” — уточнил, поднимаясь из-за стола, Сванидзе.

Ведущая эфира попыталась утихомирить гостей, напомнив, что ведется прямая видеотрансляция. Но ее слова не подействовали. Сванидзе подошел к коллеге и нанес удар. На что Шевченко ответил несколькими оплеухами, сбив Сванидзе с ног. ”Прекратите, что вы делаете! Вы что творите в эфире?!” — ужаснулась ведущая.

Тут в студию ворвались сотрудники ”КП” и разняли дерущихся. Шевченко напомнил, что Сванидзе ”ударил первый”, на что тот заверил, что ”может повторить”. ”Я повторю тоже”, — ответил Шевченко, предложив ударить его, но Сванидзе не стал этого делать.