13.07.2018, 16:33

ВИДЕО: Не опьянение, а радикулит? Шатавшийся и подхваченный Порошенко глава Еврокомиссии страдает от болей в спине

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Lenta.ru
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Jean-Claude Juncker
Jean-Claude JunckerFoto: AP

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был запечатлен шатающимся и спотыкающимся во время закрытия саммита НАТО в Брюсселе, передает Associated Press.

Как пишет агентство, Юнкер до этого признавался, что иногда испытывает боли в спине, так как страдает от радикулита, и это мешает ему двигаться. На записи видно, что с трудом передвигающемуся главе Еврокомиссии приходят на помощь президент Украины Петр Порошенко и французский лидер Эммануэль Макрон.

По словам премьер-министра Португалии Антонио Косты, у Юнкера нет серьезных проблем со здоровьем, но он жаловался на боли в пояснице.

Представитель Еврокомиссии позже заявил в интервью BBC, что Юнкер не был пьян.

До этого Юнкера не раз уличали в злоупотреблении алкоголем. Так в 2017 году во время переговоров по Кипру в Женеве, по словам дипломатов, он ”явно нажрался” перед встречей. Он вел себя странно и регулярно натыкался на других людей и на мебель, добавили они.

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