ВИДЕО: Не опьянение, а радикулит? Шатавшийся и подхваченный Порошенко глава Еврокомиссии страдает от болей в спине

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был запечатлен шатающимся и спотыкающимся во время закрытия саммита НАТО в Брюсселе, передает Associated Press.

Как пишет агентство, Юнкер до этого признавался, что иногда испытывает боли в спине, так как страдает от радикулита, и это мешает ему двигаться. На записи видно, что с трудом передвигающемуся главе Еврокомиссии приходят на помощь президент Украины Петр Порошенко и французский лидер Эммануэль Макрон.

По словам премьер-министра Португалии Антонио Косты, у Юнкера нет серьезных проблем со здоровьем, но он жаловался на боли в пояснице.

Представитель Еврокомиссии позже заявил в интервью BBC, что Юнкер не был пьян.