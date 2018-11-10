10.11.2018, 21:58

ВИДЕО: Не менее девяти человек погибли в результате самого разрушительного лесного пожара в истории Калифорнии

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Интерфакс
EST

В самом разрушительном в истории штата пожаре сгорели 6700 зданий, более 36 тысяч гектаров охвачено огнем.

Не менее девяти человек погибли в результате лесного пожара на севере Калифорнии, пишет в субботу Los Angeles Times.

На севере штата полностью выгорел город Парадайс, пламя подходит к знаменитому курорту Малибу.

Эвакуировано более 150 тысяч местных жителей. Люди пытаются покинуть опасные районы на машинах, но из-за многочисленных ДТП дороги блокированы. Пять человек погибли именно в своих автомобилях, не успев выбраться. В штате объявлен режим ЧС.

Газета San Francisco передает, что пожар Camp стал самым разрушительным в истории штата.

Отмечается, что лесные пожары быстро распространяются из-за сильного ветра и отсутствия дождей.

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