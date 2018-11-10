ВИДЕО: Не менее девяти человек погибли в результате самого разрушительного лесного пожара в истории Калифорнии(1)
В самом разрушительном в истории штата пожаре сгорели 6700 зданий, более 36 тысяч гектаров охвачено огнем.
В самом разрушительном в истории штата пожаре сгорели 6700 зданий, более 36 тысяч гектаров охвачено огнем.
Не менее девяти человек погибли в результате лесного пожара на севере Калифорнии, пишет в субботу Los Angeles Times.
На севере штата полностью выгорел город Парадайс, пламя подходит к знаменитому курорту Малибу.
Эвакуировано более 150 тысяч местных жителей. Люди пытаются покинуть опасные районы на машинах, но из-за многочисленных ДТП дороги блокированы. Пять человек погибли именно в своих автомобилях, не успев выбраться. В штате объявлен режим ЧС.
Газета San Francisco передает, что пожар Camp стал самым разрушительным в истории штата.
Отмечается, что лесные пожары быстро распространяются из-за сильного ветра и отсутствия дождей.
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