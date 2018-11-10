ВИДЕО: Не менее девяти человек погибли в результате самого разрушительного лесного пожара в истории Калифорнии

Не менее девяти человек погибли в результате лесного пожара на севере Калифорнии, пишет в субботу Los Angeles Times.

На севере штата полностью выгорел город Парадайс, пламя подходит к знаменитому курорту Малибу.

Эвакуировано более 150 тысяч местных жителей. Люди пытаются покинуть опасные районы на машинах, но из-за многочисленных ДТП дороги блокированы. Пять человек погибли именно в своих автомобилях, не успев выбраться. В штате объявлен режим ЧС.

Газета San Francisco передает, что пожар Camp стал самым разрушительным в истории штата.

Отмечается, что лесные пожары быстро распространяются из-за сильного ветра и отсутствия дождей.