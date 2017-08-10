ВИДЕО: Навальный показал замки приближенных Путина братьев Ротенбергов

Российский оппозиционер Алексей Навальный с помощью дрона снял дворцы друзей Путина на Рублевке и в Италии.

”Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Вот и с Ротенбергами так. О них и об их имуществе говорят бесконечно, но никто ни разу не видел", — написал Навальный на своем сайте.

"Исправляем ситуацию. Конечно, все имущество в одном ролике не покажешь, но с удовольствием демонстрируем вам знаменитые супердворцы на Рублевке и — эксклюзив — имение Игоря Ротенберга в Италии", — пишет оппозиционер.

По его словам, Игорь Ротенберг — тот, кому фактически принадлежит система ”Платон”, обирающая дальнобойщиков, поэтому смотреть пролет над оливковыми деревьями и виноградниками оппозиционер пригласил парочку водителей грузовиков.

"Заодно напоминаем всем, откуда есть пошли Ротенберги, кто они такие и на чем зарабатывают”, — пишет Навальный в заключение.