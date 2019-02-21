ВИДЕО: Навальный опубликовал расследование о чиновничьем клане, разворовавшем Северный Кавказ

Тут Навальный делает отступление и отмечает, что Карачаево-Черкесия — бедная республика. "Там все, абсолютно все поделили между собой несколько семей, объединившись в хитросплетенные кланы и распределив между собой вообще все деньги, которые поступают в регион из бюджета", — говорит оппозиционер. "Парламент, правительство, суды, крупные предприятия и курорты — абсолютно все подконтрольно небольшой группе людей, кровных родственников, которые на протяжении десятилетий грабят тех, кто живет на этой земле", — поясняет он.

Одна их этих семей — это Арашуковы, члены которой сейчас арестованы по делам об убийствах, организации убийств и хищении газа у "Газпрома".

Представитель другого, не менее влиятельного клана — Алий Каитов, он женат на дочери прошлого президента КЧР. "Эти два клана (и еще пару побочных) поделили республику между собой", — утверждает Навальный. Алий Каитов и построил роскошный дом в Черкесске.

Алий Каитов был и остается очень влиятельным человеком в республике. В прошлом депутат, владел заводом, "а сейчас бы, наверное, уже мог бы метить в губернаторы". Однако в 2004 году он убил у себя на даче семь человек, включая другого депутата. За это Каитова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но потом сократили срок, таким образом менее чем через 10 лет он вышел на свободу. При этом в колонии Каитов находился в расширенной камере со всеми удобствами, посещениями в любое время и даже уходил из тюрьмы, когда ему было нужно, и возвращался обратно.

Отец Алия — Заур Каитов — также был чиновником, возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесской республике. Родного дядю Алия — Магомеда Каитова — называли "энергетическим королем" Северного Кавказа. Рауля Арашукова, отмечает Навальный, тоже называли "газовым королем".

На должность главы "Кавказской энергетической управляющей компании" Магомеда Каитова назначил Анатолий Чубайс. "В результате этого мощного назначения Магомед Каитов разворовал республиканскую электроэнергетику подчистую", — отмечает Навальный. Брата Алия Каитова Ахмат является главой "Карачаевочеркесавтодора".

По схеме приведенной оппозиционером, в клан также входят отец Мадины Каитовой (жены Ахмата Каитова) Альберт Карабашев — экс-глава полиции КЧР, а также ее брат, прокурор Ислам Карабашев.

Магомеда Каитова в 2013 году арестовали и вменили ему хищение четырех миллиардов рублей. Однако сейчас он, так же, как и Алий, на свободе. Его старшая дочь Джамиля Каитова ездит на Bentley, "тусуется с певицей Валерией у Ротенбегов на даче, плавает с ними на яхте". Ее сестра Карина живет в Нью-Йорке и работает диджеем и певицей, она официальный посол дома Chanel в России.

Кроме того, ФБК нашел фотографии главы КЧР Рашида Темрезова с Асланом Каитовым с подписью "дорогой дядя". До получения поста главы республики он работал гендиректором в компании под руководством Али Каитова. СМИ называли Темрезова "правой рукой" Каитова.

На фотографиях Темрезова присутствуют пять разных часов. По оценкам ФБК, они стоят 2 млн рублей, 2,5 млн рублей, двое за 4 млн рублей и еще одни за 5 млн рублей. При этом официальная зарплата Темрезова — 74 тысячи рублей.

Ранее в январе в Карачево-Черкесии разгорелся скандал, связанный с семьей сенатора от республики Рауфа Арашукова. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и причастности к убийствам. Отцу Рауфа, Раулю Арашукову — советнику гендиректора "Газпром межрегионгаза" — вменяют хищение газа на сумму более 30 млрд рублей. По этому делу проходят еще пять человек, среди них другие родственники Рауфа Арашукова.