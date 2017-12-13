ВИДЕО: Навальный опубликовал предвыборную программу

Оппозиционер Алексей Навальный, который год назад объявил о планах участвовать в президентских выборах 2018 года, опубликовал свою предвыборную программу.

В ролике, выпущенном по случаю публикации программы, Навальный рассказал об основных ее пунктах — в частности, установлении минимальной зарплаты в 25 тысяч рублей, снижении ипотечной ставки с 11 до двух процентов и увеличении расходов на здравоохранение и образование в два раза.

Эти реформы Навальный намерен финансировать, по собственным словам, за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и субсидий госкорпорациям. Доходную часть бюджета он хочет увеличить за счет повышения налогов в газовой отрасли и дивидендов от госкомпаний.

Ранее кампания Навального публиковала лишь ”базовые пункты” его программы. ”Медуза” писала о главных вопросах, которые возникали к ним; вот что отвечал на это Навальный.

Алексей Навальный в декабре 2016 года объявил о планах баллотироваться в президенты России и с тех пор ведет активную кампанию с поездками по стране; его сторонники открыли штабы в десятках российских городов. Центризбирком говорит, что не зарегистрирует его как кандидата из-за судимости. Навальный говорит, что в этом случае ”не признает” выборы и будет призывать к их бойкоту.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Президент Владимир Путин в начале декабря заявил, что будет баллотироваться на четвертый срок. О планах участвовать в выборах также заявили, в частности, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский.