ВИДЕО: Навальный опубликовал новое расследование, связанное с Дмитрием Медведевым

Мясокомбинат "Дружба народов" ранее принадлежал украинскому олигарху Юрию Косюку, а теперь его собственником числится бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия. "То есть в прошлом Кантемиров — непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии", — поясняется в расследовании.

По данным ФБК, в последние годы бывший офицер занимал посты гендиректора в компаниях петербургского бизнесмена Бориса Ванинского — именно его структуры продали элитный особняк Кушелева-Безбородко в Петербурге благотворительному фонду "Дар", фигурировавшему в предыдущем расследовании Навального о премьере "Он вам не Димон".

Кантемиров также был генеральным директором ООО "Ресурс Сервис" — владельца участка, вплотную примыкающего "к одной из неофициальных медведевских резиденций на Рублевке в Маслово". При этом фирма выкупила данный участок незаконно, отмечает ФБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

"Понятно, что Кантемиров кого-то фронтует. Мы попытались разобраться кого, и сами видите — Медведев торчит отовсюду, — прокомментировал Алексей Навальный. — У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат "Дружба Народов" является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения".

Журналисты снова потеряли Медведева — как и после расследования "Он вам не Димон"

В день публикации расследования СМИ задались вопросом, почему глава российского правительства вот уже несколько дней не появляется на публике. Издание "Проект", сославшись на три источника в кабмине, сообщило в своем Telegram-канале, что Медведева "не видели уже девять дней, и никто не понимает, в чем причина".

Последний раз на публике премьер был 14 августа, когда встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Все следующие дни на сайте правительства появлялась информация о том, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.

"Проект" рассуждал, что речь не может идти о неофициальном отпуске, так как в графике Медведева значится много важных мероприятий. Однако "все они по неизвестной причине отменяются", причем не заранее, а уже после приглашения участников. На одном из недавних совещаний чиновники ждали премьера полтора часа прежде чем разойтись, пишет издание.

По данным "Проекта", Медведев уже пропустил несколько совещаний по бюджету и заседание Совета безопасности, а также давно не встречался со своими заместителями. По словам источников, он "некоторое время провел вне Москвы".

После того, как эта информация разошлась по СМИ, пресс-службе правительства пришлось объясняться. "Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", — цитирует "Интерфакс". Других разъяснений в правительстве не дали, отметив, что в ближайшее время премьера не стоит ждать на публике в ближайшее время.

Медведев пропадал с радаров и в марте 2017 года, аккурат после публикации расследования "Он вам не Димон". Президент РФ Владимир Путин тогда объяснил, что "Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел" гриппом. Однако после этого Медведев объявился в полном здравии на горнолыжном курорте "Архыз". А вернувшись и получив поздравления с выздоровлением, премьер заявил, что "и не болел".