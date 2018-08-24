24.08.2018, 21:37

ВИДЕО: Навальный опубликовал новое расследование, связанное с Дмитрием Медведевым

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NEWSru.com
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал новое расследование, связанное с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и его окружением.

Фонд выяснил, что в конце прошлого года глава правительства распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат, после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза.

"Мы стали проверять закупки для Нацгвардии, это всегда интересная тема. И увидели, что продовольствие теперь закупается без торгов, у единственного поставщика", — рассказал "Дождю" предысторию расследования юрист ФБК Александр Головач.

В документах госзакупки обнаружилось распоряжение правительства РФ от 2 декабря 2017 года за подписью Медведева, назначающее единственным поставщиком ООО "Мясокомбинат "Дружба народов". При этом на сайте правительства распоряжение опубликовано не было — как выяснилось, из-за пометки "для служебного пользования".

До распоряжения Медведева продукты для Росгвардии закупались у разных поставщиков в зависимости от региона. Сравнив закупочные цены на ряд одинаковых продуктов до директивы правительства и после, ФБК выяснил, что они выросли в два-три раза, а качество продуктов ухудшилось.

Так, капуста для бойцов Росгвардии теперь закупается по 46 рублей 78 копеек за кг вместо прошлогодних 14, 98 рубля. Лук подорожал с 16 до 37 рублей за кг, яблочный сок — с 40 до 87 рублей за литр. Закупочная цена на мясо всего за месяц повысилась до 436 рублей за кг (прежняя цена — 311,78 рубля). В целом с мясокмбинатом были заключены контракты более чем на два миллиарда рублей.

Мясокомбинат "Дружба народов" ранее принадлежал украинскому олигарху Юрию Косюку, а теперь его собственником числится бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия. "То есть в прошлом Кантемиров — непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии", — поясняется в расследовании.

По данным ФБК, в последние годы бывший офицер занимал посты гендиректора в компаниях петербургского бизнесмена Бориса Ванинского — именно его структуры продали элитный особняк Кушелева-Безбородко в Петербурге благотворительному фонду "Дар", фигурировавшему в предыдущем расследовании Навального о премьере "Он вам не Димон".

Кантемиров также был генеральным директором ООО "Ресурс Сервис" — владельца участка, вплотную примыкающего "к одной из неофициальных медведевских резиденций на Рублевке в Маслово". При этом фирма выкупила данный участок незаконно, отмечает ФБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

"Понятно, что Кантемиров кого-то фронтует. Мы попытались разобраться кого, и сами видите — Медведев торчит отовсюду, — прокомментировал Алексей Навальный. — У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат "Дружба Народов" является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения".

Журналисты снова потеряли Медведева — как и после расследования "Он вам не Димон"

В день публикации расследования СМИ задались вопросом, почему глава российского правительства вот уже несколько дней не появляется на публике. Издание "Проект", сославшись на три источника в кабмине, сообщило в своем Telegram-канале, что Медведева "не видели уже девять дней, и никто не понимает, в чем причина".

Последний раз на публике премьер был 14 августа, когда встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Все следующие дни на сайте правительства появлялась информация о том, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.

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"Проект" рассуждал, что речь не может идти о неофициальном отпуске, так как в графике Медведева значится много важных мероприятий. Однако "все они по неизвестной причине отменяются", причем не заранее, а уже после приглашения участников. На одном из недавних совещаний чиновники ждали премьера полтора часа прежде чем разойтись, пишет издание.

По данным "Проекта", Медведев уже пропустил несколько совещаний по бюджету и заседание Совета безопасности, а также давно не встречался со своими заместителями. По словам источников, он "некоторое время провел вне Москвы".

После того, как эта информация разошлась по СМИ, пресс-службе правительства пришлось объясняться. "Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", — цитирует "Интерфакс". Других разъяснений в правительстве не дали, отметив, что в ближайшее время премьера не стоит ждать на публике в ближайшее время.

Медведев пропадал с радаров и в марте 2017 года, аккурат после публикации расследования "Он вам не Димон". Президент РФ Владимир Путин тогда объяснил, что "Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел" гриппом. Однако после этого Медведев объявился в полном здравии на горнолыжном курорте "Архыз". А вернувшись и получив поздравления с выздоровлением, премьер заявил, что "и не болел".

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