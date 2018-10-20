20.10.2018, 10:45

ВИДЕО: Навальный наконец ответил Золотову по вызову на дуэль

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NEWSru.com
EST

Оппозиционер Алексей Навальный наконец записал видеоответ главе главе Росгвардии Виктору Золотову, в середине сентября вызвавшему его на дуэль, оскорбившись расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках ведомства.

Навальный написал на своем сайте, что думал, давать ли ответ или нет на следующий день после трагедии в Керчи, но решил, что это стоит сделать. "Я смотрю, уже пошли "посткерченские инициативы" — дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии", — пояснил оппозиционер. По его мнению, пока там у руля "Золотов, ворующий на всем", это будет означать "отгрузить чемоданы наличности Золотову и тем, с кем он делится".

В начале видеозаписи Навальный пародирует начало речи Золотова, выражая сожаление, что не мог сразу ответить на его "обличительный монолог", поскольку 50 суток сидел под арестом (генерал — был в командировке), но делает это "сразу по возвращении".

Оппозиционер сравнивает выступление Золотова с пародированием арабского или латиноамериканского диктатора "с мундирами, в золоте и медалях". Далее Навальный благодарит генерала за то, что он сделал работу лучше любого оппозиционера — "доказал, что ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные". "Не просто воры, не просто те, кто двух слов связать не могут, но сумасшедшие", — поясняет оппозиционер.

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