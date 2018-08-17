17.08.2018, 14:36

ВИДЕО | Навальный: мать спикера госдумы РФ Володина владеет квартирой за 3 млн евро

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Deutsche Welle
EST 4

Лидия Барабанова, мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, владеет квартирой в элитном жилом комплексе "Белый Лебедь" в Москве. Как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, квартира площадью в 400 квадратных метров стоит около 230 миллионов рублей (около 3 млн евро), пишет Deutsche Welle.

Новое расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) было опубликовано в четверг, 16 августа.

По словам Навального, 82-летняя Лидия Барабанова, которая ранее работала воспитательницей и учительницей в начальных классах, владеет десятью компаниями с "миллиардными оборотами". В частности, на балансе ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Городнянское" и у ее дочерних компаний находится недвижимость и техника, чья стоимость оценивается в 1,5 млрд рублей.

Фонд борьбы с коррупцией предполагает, что Лидия Барабанова является фиктивным собственником компаний и недвижимости. "Все принадлежит самому Володину, и он коррупционер. Все соответствующие заявления отправим", — говорится в заявлении ФБК.

Команда Алексея Навального регулярно публикует расследования о коррупции в среде российских чиновников. В июне ФБК выяснил, что безработная жена депутата Госдумы Леонида Слуцкого Лидия Лыскова владеет трехэтажным пентхаусом в центре Москвы стоимостью не менее 400 млн рублей. Судя по декларации о доходах депутата, у него не могло хватить средств на покупку этой недвижимости.

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