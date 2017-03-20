ВИДЕО: Навального облили зеленкой в Барнауле

Алексея Навального, который ездит по стране, открывая предвыборные штабы и участвуя в митингах, 20 марта облили зеленкой в Барнауле. Политик рассказал также, что нападавший скрылся в здании краевой администрации.

"Испытал огромное облегчение, когда мне крикнули "Это зеленка!" Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!" — написал Навальный в своем блоге.

"Еще очень смешно — чувак с зеленкой побежал, сел в машину, и она отвезла его в здание краевой администрации! Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная", — добавил оппозиционер.

Также Навальный с зеленым лицом и руками записал видеообращение: "Может быть, в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я точно их буду записывать, потому что меня посмотрят еще больше людей".

"У барнаульских и бийских волонтеров (сегодня открываем два штаба) будут самые стильные селфи", — добавил Навальный. Жителей других городов он приглашает на митинги против коррупции 26 марта.

Алексей Навальный, решивший выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году, уже месяц ездит по стране и открывает предвыборные штабы. В Томске предвыборный штаб оппозиционера эвакуировали практически сразу после открытия в пятницу, 17 марта, из-за сообщения о бомбе. До этого неизвестные залили монтажной пеной двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба Навального в городе.

В начале марта аналогичный инцидент с монтажной пеной произошел в Нижнем Новгороде. Тогда герметиком были залиты все входы в штаб Навального. Глава штаба Анна Степанова сообщила, что собственнику здания предлагали прекратить сотрудничество с Навальным и угрожали в случае отказа уничтожить помещение.

Нападение на политика произошло в минувшую субботу, 18 марта, в Кемерове, где в него бросили яйца двое сразу же сбежавших неизвестных. Аналогичный инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, на митинге против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске.

"Московский комсомолец" напоминает, что 6 апреля Навальный предполагает открыть свои предвыборные штабы в Иркутске и Красноярске. 13 апреля презентация назначена в Омске и Тюмени.