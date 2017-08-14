ВИДЕО: Наехавший на толпу в Шарлотсвилле водитель был вдохновлен нацизмом

Наехавший на толпу митингующих в городе Шарлотсвилль водитель Джеймс Алекс Филдс-младший был вдохновлен идеями нацизма и восхищался Адольфом Гитлером.
Об этом заявил преподававший у Филдса учитель истории Дерек Веймер, передает The Washington Post.
”Было очевидно, что он восхищался нацизмом, а Адольф Гитлер был его идолом. Он придерживался взглядов о превосходстве белых людей. Он действительно в это верил”, — сказал преподаватель.
Филдс также написал исследовательскую работу о вооруженных силах нацистов во Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что полиция задержала наехавшего на толпу в Шарлотсвилле водителя.