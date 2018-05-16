16.05.2018, 09:32

ВИДЕО: Началось движение по автомобильной части Крымского моста

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NEWSru.com
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Десятки автомобилей и сотни мотоциклов утром в среду, 16 мая, открыли движение по Крымскому мосту из Керчи. Автомобили, украшенные шарами и флагами РФ, двинулись как со стороны полуострова, так и со стороны материковой части, сообщает ТАСС. Первыми на мост из Крыма въехали машины журналистов, блогеров и представителей общественности, за ними – сотни байкеров во главе с Александром Залдостановым (Хирургом), передает РИА "Новости".

Перед стартом представители инфоцентра "Крымский мост" раздали каждому брошюрку "Первый проезд" с историей моста и правилами проезда по Крымскому мосту. В ней водителей просят не останавливаться, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Как передает корреспондент ТАСС, ровно в 05:30 машины поехали со стороны Краснодарского края. Первыми по новому мосту поехали местные жители, в их числе — журналисты, общественники, ветераны, представители творческой интеллигенции, а также байкеры. Со стороны Керчи и Тамани запуска движения ожидали сотни мотоциклов и легковых автомобилей. Началось движение со стороны Кубани, затем поехала колонна из Керчи.

Потоки автомобилей встретились под арками моста, водители приветствовали друг друга гудками. Рядом на железнодорожной части моста, которая откроется через год, находились строители: они снимали видео на телефоны и махали участникам движения, водители в ответ выкрикивали строителям слова благодарности.


Среди тех, кто утром проехал в среду по мосту, была официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в Facebook она написала о своих впечатлениях. 6:00, 16 мая 2018 года я переехала из Тамани в Керчь по Крымскому мосту. Незабываемо!, — отметила Захарова.

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Позже стало известно, что более 1,1 тыс. транспортных средств воспользовались мостом через Керченский пролив в среду утром за один час после официального открытия движения легковых автомобилей и автобусов по нему. Об этом сообщил журналистам представитель инфоцентра "Крымский мост". "За первый час движения по Крымскому мосту — в период с 05:30 до 06:30 — прошло более 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края. Движение идет в штатном режиме", — сказал он (цитата по "Интерфаксу").

На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для машин с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны. Это связано с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона, пояснили в пресс-службе Росавтодора.

Ограничение не затронет рейсовые автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, и будет действовать на новом участке федеральной дороги А-290 Новороссийск — Керчь с мая по октябрь 2018 года. Водители грузовиков до октября могут пользоваться Керченской паромной переправой.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). РФ начала строить его в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Он возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года".

Мост в Крым стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.

Накануне состоялась торжественное открытие Крымского моста, который связал полуостров с материковой частью. В церемонии принял участие президент Владимир Путин. За рулем КамАЗа в составе колонны строительной техники он проехал по мосту со стороны Тамани по направлению в Керчь.

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