ВИДЕО: Началось движение по автомобильной части Крымского моста

Среди тех, кто утром проехал в среду по мосту, была официальный представитель МИД России Мария Захарова . На своей странице в Facebook она написала о своих впечатлениях. 6:00, 16 мая 2018 года я переехала из Тамани в Керчь по Крымскому мосту. Незабываемо!, — отметила Захарова.

Позже стало известно, что более 1,1 тыс. транспортных средств воспользовались мостом через Керченский пролив в среду утром за один час после официального открытия движения легковых автомобилей и автобусов по нему. Об этом сообщил журналистам представитель инфоцентра "Крымский мост". "За первый час движения по Крымскому мосту — в период с 05:30 до 06:30 — прошло более 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края. Движение идет в штатном режиме", — сказал он (цитата по "Интерфаксу").

На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для машин с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны. Это связано с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона, пояснили в пресс-службе Росавтодора.

Ограничение не затронет рейсовые автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, и будет действовать на новом участке федеральной дороги А-290 Новороссийск — Керчь с мая по октябрь 2018 года. Водители грузовиков до октября могут пользоваться Керченской паромной переправой.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). РФ начала строить его в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Он возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года".

Мост в Крым стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.

Накануне состоялась торжественное открытие Крымского моста, который связал полуостров с материковой частью. В церемонии принял участие президент Владимир Путин. За рулем КамАЗа в составе колонны строительной техники он проехал по мосту со стороны Тамани по направлению в Керчь.