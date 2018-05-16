ВИДЕО: Началось движение по автомобильной части Крымского моста

Десятки автомобилей и сотни мотоциклов утром в среду, 16 мая, открыли движение по Крымскому мосту из Керчи. Автомобили, украшенные шарами и флагами РФ, двинулись как со стороны полуострова, так и со стороны материковой части, сообщает ТАСС. Первыми на мост из Крыма въехали машины журналистов, блогеров и представителей общественности, за ними – сотни байкеров во главе с Александром Залдостановым (Хирургом), передает РИА "Новости".
Перед стартом представители инфоцентра "Крымский мост" раздали каждому брошюрку "Первый проезд" с историей моста и правилами проезда по Крымскому мосту. В ней водителей просят не останавливаться, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Как передает корреспондент ТАСС, ровно в 05:30 машины поехали со стороны Краснодарского края. Первыми по новому мосту поехали местные жители, в их числе — журналисты, общественники, ветераны, представители творческой интеллигенции, а также байкеры. Со стороны Керчи и Тамани запуска движения ожидали сотни мотоциклов и легковых автомобилей. Началось движение со стороны Кубани, затем поехала колонна из Керчи.
Потоки автомобилей встретились под арками моста, водители приветствовали друг друга гудками. Рядом на железнодорожной части моста, которая откроется через год, находились строители: они снимали видео на телефоны и махали участникам движения, водители в ответ выкрикивали строителям слова благодарности.