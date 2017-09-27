ВИДЕО: На Украине полыхают артиллерийские склады

На Украине после взрывов начался пожар на крупнейшем военном складе — в арсенале в Калиновке Винницкой области. Население ближайших сел эвакуируют. Областному центру ничто не угрожает, уверяют пожарные. ЧП произошло во время проведения антитеррористических учений. К тушению привлечено 1255 человек и 47 единиц техники, отчитались украинские спасатели. Премьер Владимир Гройсман, оценив ситуацию на месте, заявил о неких "внешних факторах" как причине пожара.

"Украинская правда" пишет, что звонок о пожаре поступил в экстренные службы около 10 вечера (время совпадает с московским). "Установлено, что разрываются артиллерийские снаряды на территории воинской части. Сейчас правоохранители совместно со спасателями эвакуируют жителей сел Павловка, Калиновка и Сальник", — рассказал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало. В Калиновке и двух селах проживает более 20 тысяч человек. В Калиновке после пожаров отключалось электричество.

Склады занимают площадь более 1000 гектаров. Площадь возгорания уточняется. О пострадавших информации не поступало. Госслужба по чрезвычайным ситуациям передает, что пожар "произошел на отдельных площадках складов ВСУ". К тушению привлекли два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ГСЧС.

Все въезды в Винницкую область по трассе, проходящей в районе горящего арсенала, перекрыты. Полицией организована работа 46 блокпостов, сообщает "Интерфакс". В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка — Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а также движение воздушного транспорта — в радиусе 50 км от центра Калиновки.

Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко срочно выехал с группой офицеров Генштаба в Калиновку. Телеканал 112.ua сообщает, что после полуночи на место ЧП прибыл и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

В Винницкой области в связи с пожаром эвакуировано 24 тыс. жителей. Одну пострадавшую доставили в больницу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. "Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в Винницкую Центральную районную больницу", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На арсенале в Калиновке хранится 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них — ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", передает ТАСС.

Это уже не первый инцидент на украинских арсеналах за последние дни. 22 сентября, возгорание на складе боеприпасов произошло в Никольском районе Донецкой области. Пожар был ликвидирован на следующие сутки, после чего началось разминирование склада и прилегающей территории. Ранее в этом году произошли пожары и взрывы боеприпасов в Балаклее и Сватово.

Премьер заявил о "внешних факторах" как причине пожара

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Калиновку, где пытаются локализовать пожар на военных складах, возникший вечером во вторник. Он указал на некие "внешние факторы" как вероятную причину пожара.

"Ситуация в Калиновке, где произошел пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой, и ключевая задача всех служб — позаботиться о безопасности людей, — заявил он в эфире телеканала "Прямой". — Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают всё возможное".

По его словам, всех желающих с территории в радиусе 5 км эвакуируют, для них развернуты три пункта размещения людей.

Он также отметил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего и, вероятно, речь идет о внешних факторах. "Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события", — подытожил премьер-министр.