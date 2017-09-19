ВИДЕО: На учениях ”Запад-2017” под Санкт-Петербургом вертолет попал ракетами по зрителям

Во время учений ”Запад-2017” вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном ”Лужский” под Санкт-Петербургом. По информации 66.ru, два человека получили тяжелые травмы.

Неназванный источник портала предположил, что пуск ракет ”воздух-земля” произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами, передает "Медуза".

Обстрел, как предполагается, произошел 17 или 18 сентября.



Позже Минобороны России подтвердило, что в ходе учений ”Запад-2017” один из вертолетов случайно выпустил неуправляемую ракету. При этом ведомство отрицает, что в результате кто-то пострадал.

”Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей”, — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Именно этот инцидент, по информации Минобороны, был зафиксирован на записи, которую ранее распространил сайт 66.ru. Когда и где произошел случайный обстрел, ведомство не сообщает.

При этом Минобороны назвало ”намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью” заявления о том, что вертолет произвел залп ”по толпе журналистов”. По данным 66.ru, журналисты были среди пострадавших в результате обстрела.