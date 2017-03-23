ВИДЕО: На складе боеприпасов в Харьковской области произошел мощный взрыв

В городе Балаклее (Харьковская область) сегодня ночью произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. Об этом говорится на сайте города Балаклея.

Отметим, что именно в Балаклее расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Сообщается, что мобильная связь в городе перегружена или отсутствует, стационарная — отсутствует в некоторых местах. При этом из Балаклеи идет огромный поток машин, выехать практически невозможно.

Кроме того, один из эвакуационных пунктов расположен на площади Ростовцева. Местные жители сообщают, что в районах, приближенных к военным складам, практически не осталось окон с целыми стеклами.

Сообщается, что в Балаклее объявлена эвакуация. Часть жителей вывозят в направлении поселка Савинцы. В свою очередь жители Савинец уезжают из поселка. В направлении села Петровское из Балаклеи образовалась "пробка".

Отмечается, что радиус 50 км от эпицентра взрывов объявлен чрезвычайной зоной. С центральной площади Балаклеи людей автобусами эвакуируют в Шевелевку, там людей размещают в школе.

"Общая площадь арсенала — 368 га и 138 000 тонн боеприпасов. От места детонации путем установления блокировки организована условная семикилометровая граница зоны опасности разлета боеприпасов. Данных о человеческих жертвах нет", — написал военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем Facebook.

Также сообщается, что из Киева вылетел борт с комиссией под руководством заместителя министра обороны по вооружению Павловского.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины уже заявили, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 250 человек личного состава и 50 единиц техники, также приведен в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты. "К месту происшествия выбыла оперативная группа во главе с исполняющим обязанности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Мельчуцьким А.Г.", — отмечается в сообщении на сайте ГСЧС.

В свою очередь в Министерстве обороны Украины уточнили, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в 2:45 ночи. "Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб тушения пожара", — говорится в сообщении Минобороны.