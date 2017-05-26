ВИДЕО: На саммите НАТО Трамп бесцеремонно оттолкнул премьера Черногории

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что даже не заметил, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его перед началом совместной фотосессии на встрече лидеров НАТО в Брюсселе, сообщает в четверг CBS News.

"Я на самом деле не обратил на это внимания, только потом увидел реакцию в соцсетях", — сказал Маркович. "Очевидно, что это была совершенно безобидная ситуация, и я ничего другого в этом не вижу. Сегодня у меня была прекрасная возможность лично поблагодарить президента Трампа за его поддержку и быструю ратификацию Сенатом протокола (о вступлении Черногории в НАТО — ИФ), за всестороннюю помощь США в интеграции Черногории в НАТО и за развитие наших двухсторонних отношений".

"Я также хочу сказать, что для президента Соединенных Штатов естественно быть в первом ряду", — закончил он.

На видео, которое было снято в тот момент, когда гости встречи в Брюсселе готовились к общей фотографии, заметно, как Трамп, идущий позади премьера Черногории, резко отодвигает его в сторону, чтобы пройти вперед, после чего решительно отряхивает пиджак и заговаривает с президентом Литвы, как будто не замечая Марковича.

В Белом доме заявили, что места для группового фото были распределены заранее и президент США просто занял свое.