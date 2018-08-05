ВИДЕО: На президента Венесуэлы совершено покушение. Мадуро заявил, что его спас "щит любви"

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.

В результате инцидента ни он, ни другие политики не пострадали. Ранения получили семеро солдат Национальной гвардии.

Мадуро обвинил в нападении руководство соседней Колумбии, однако Богота отрицает причастность к покушению.

Прямая трансляция выступления венесуэльского президента во время военного парада была прервана в субботу. На последних кадрах было видно бегущих солдат.

Когда Мадуро говорил о состоянии венесуэльской экономики, звук неожиданно пропал. Все, кто стоял на сцене, резко посмотрели наверх.

После этого камера показала несколько десятков бегущих солдат, и трансляция прервалась. Беспилотных летательных аппаратов во время трансляции видно не было.

Местное издание El Nacional сообщило о звуках взрывов со ссылкой на очевидцев. О взрыве также сообщило агентство Франс пресс.

Что известно о нападении

Инцидент произошел, когда Мадуро выступал во время парада по случаю 81-й годовщины национальной армии.

Согласно заявлению министра связи Хорхе Родригеса, два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от места, где стоял президент.

Вскоре после покушения Николас Мадуро выступил с обращением и заявил: "Летательный аппарат взорвался возле меня, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв".

Охрана Мадуро закрывала его пуленепробиваемыми щитами после нападения.

По словам президента, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

"Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет", — цитирует Рейтер слова Мадуро.

Кого ответственен за нападение?

Ответственность за покушение взяла на себя малоизвестная группировка "Национальное движение солдат в футболках".

В нескольких публикациях в соцсетях участники группировки заявили, что смогли продемонстрировать уязвимость правящей верхушки, хотя дроны и были "сбиты снайперами". На вопросы журналистов участники группировки отвечать не стали.

Мадуро во время обращения к нации заявил о заговоре против себя, в котором якобы участвовали его враги как внутри страны, так и в соседней Колумбии.

По его словам, "нет сомнений", что президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос "стоит за нападением". Никаких доказательств он не представил.

Колумбийское правительство отрицает причастность к покушению и называет обвинения необоснованными.

"Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы", — заявил Мадуро.

Министр связи Родригес обвинил в покушении правую оппозицию: "После того как они проиграли выборы, они снова потерпели неудачу".

В мае Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Представители оппозиции уже заявили, что не верят в версию властей. "Мы не знали, что происходит […]. А после этого мы услышали, что министр связи обвиняет оппозицию, но трудно поверить, что оппозиция могла совершить покушение, учитывая, что она ни разу этого не делала за 20 лет", — заявил Хаслер Иглесиас из партии "Народная воля" в Венесуэле.

Есть ли другие версии?

Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, сообщает, что никаких дронов возле Мадуро не было.

По их версии, во время речи Мадуро взорвался баллон с газом. Более подробной информации об этом пока не было.

Кто такой Николас Мадуро?

Президент Мадуро стал не менее противоречивым лидером Венесуэлы, чем его предшественник Уго Чавес.

С тех пор, как он занял пост президента в 2013 году, Мадуро и его администрация не раз сталкивались с обвинениями в нарушении прав человека и попытках подорвать демократические устои.

Его оппоненты считают его безжалостным диктатором, который преследует своих политических соперников. После переизбрания Мадуро в мае сотни тысяч людей вышли на акции протеста.

В то же время многие в Венесуэле до сих пор лояльны Мадуро, заявляя, что все проблемы в стране вызваны не неумелыми действиями правительства, а враждебными империалистическими силами.