ВИДЕО: На острове Сулавеси произошло извержение вулкана

В северной части индонезийского острова Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан, передает агентство Antara со ссылкой на геологическое агентство при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны.
По имеющимся данным, высота столба выброшенного пепла составила почти 5 км, извержение длилось чуть больше пяти минут.
Как отмечается, местным жителям запретили приближаться к горе на расстояние ближе 4 км.
Также власти издали предупреждение о возможности схода горных потоков.
О погибших и пострадавших в настоящее время информации нет.