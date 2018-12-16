ВИДЕО: На острове Сулавеси произошло извержение вулкана

По имеющимся данным, высота столба выброшенного пепла составила почти 5 км, извержение длилось чуть больше пяти минут.



Как отмечается, местным жителям запретили приближаться к горе на расстояние ближе 4 км.

Также власти издали предупреждение о возможности схода горных потоков.

О погибших и пострадавших в настоящее время информации нет.