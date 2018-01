ВИДЕО: На Манхэттене загорелся небоскреб Trump Tower

Как сообщает телеканал NBC, над крышей небоскреба виднелся дым, а пожарные получили вызов около 7 утра по местному времени. На ликвидацию возгорания ушло около полутора часов, при этом из здания не проводилась эвакуация. Как сообщили в полиции, причиной пожара стало возгорание электропроводки.

Как написал в своем микроблоге в Twitter Эрик Трамп, пожар возник в надстройке системы кондиционирования, расположенной на крыше небоскреба. Также сын президента США поблагодарил пожарных за оперативную работу.

Изначально сообщалось, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших, однако позднее представители пожарного департамента Нью-Йорка завили, что в результате пожара два человека получили травмы, и один из них был серьезно ранен.

Сам президент США Дональд Трамп в это время находился в Вашингтоне.

Trump Tower — 58-этажный небоскреб в Нью-Йорке, высота которого составляет 202 метра. Здание было спроектировано Дональдом Трампом и компанией Equitable Life Assurance. Строительство небоскреба было окончено 30 ноября 1983 года. 16 июня 2015 года Дональд Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку, находясь в Trump Tower, а 11 января 2017 года там же дал свою первую пресс-конференцию в качестве избранного президента США.

Trump Toweris asuvad luksuskorterid ja äripinnad.

MORE: Firefighters work to extinguish small fire on roof of Trump Tower. https://t.co/RhTzwrb1gH pic.twitter.com/OdO0evjBF4— ABC News (@ABC) January 8, 2018