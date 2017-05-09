ВИДЕО: На Красной площади прошел парад Победы — воздушную часть отменили из-за непогоды

В Москве на Красной площади прошел военный парад в ознаменование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командовал войсками главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салютов.

Как сообщалось, в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники. В этом году в параде впервые приняли участие юнармейцы. Кроме того, по брусчатке главной площади страны впервые прошла арктическая техника.

Также предполагалось, что в параде примут участие 72 воздушных судна, пилотировать которыми будут участники боевых действий в Сирии. Однако уже по ходу парада стало известно, что воздушная часть мероприятия отменена.

По традиции начался парад с того, что министр обороны РФ Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, стоящих в строю. После того, как на главную площадь страны вынесли флаг России и Знамя Победы, командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков доложил Шойгу, что войска построены. Два военачальника на легковых автомобилях ЗИЛ объехали парадный строй.

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", — приветствовал расчеты министр. Военные ответили троекратным "Ура!"

После этого автомобиль Шойгу направился к центральной трибуне. Министр доложил о готовности войск к параду президенту РФ, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Затем была объявлена минута молчания. Эта традиция появилась впервые три года назад.

Далее Путин произнес речь. Глава государства отметил, что Вооруженные Силы РФ и сегодня способны предотвратить любую агрессию, но для борьбы с терроризмом нужна консолидация всего мирового сообщества. Он также добавил, что "сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал".

"Но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация сил международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества", — сказал Путин.

Началось торжественное шествие войск. Открыла марш парадных расчетов по традиции рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени Валерия Халилова. Музыканты задали темп всем парадным расчетам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками последовали знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.

Далее по Красной площади впервые прошли девушки-курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие морской пехоты береговых войск Северного флота.

В этот момент "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что воздушная часть парада отменена из-за погоды. "В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади", — сказали журналистам в военном ведомстве.

Отметим, что накануне в Москве прошел снег с дождем, а с утра небо над столицей затянуто облаками. В Минобороны РФ заявили, что задействованные для участия в Параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.

В Гидрометцентре России утром во вторник сообщали, что по предварительным данным, 8 и 9 мая в столице выпало 36 мм осадков. Так на 6:00 вторника, за последние 36 часов прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил около 70% месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 мм. В понедельник 8 мая сообщалось, что экипажи Воздушно-космических сил РФ в день Победы выполнят разгон облаков над Москвой и областью. Ранее сообщалось, что в этом году День Победы станет самым холодным с начала века.

В воздушной части парада должны были быть представлены 72 (по количеству лет, минувших после окончания Великой Отечественной войны) самолёта и вертолёта Воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее ТАСС сообщал, что все вертолеты, задействованные в параде, уже поднялись в воздух с подмосковного аэродрома "Кубинка". Открыть воздушный строй должен был самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

Также в небе над Красной площадью должны были пролететь стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

После прохода пеших расчетов военные музыканты освободили Красную площадь для прохождения военной техники. Открыл прохождение легендарный танк Т-34.

Впервые на параде появилась арктическая техника — комплекс противовоздушной обороны "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера.

В составе механизированной колонны по Красной площади прошли ракетные комплексы "Ярс" и "Искандер", пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", ЗРПК "Панцирь-С1", перспективные образцы бронетехники, созданной на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".

В 10:54 сводный оркестр покинул Красную площадь. Парад завершился.