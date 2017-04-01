ВИДЕО: На карнавале в пригороде Парижа произошел взрыв, не менее 20 пострадавших

Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел в субботу во время карнавала в коммуне Вильпент недалеко от Парижа, сообщают местные СМИ. По первоначальным данным, три человека получили серьезные ранения.

Как передает Le Figaro, произошедшее, по всей видимости, является несчастным случаем. Во время праздника взорвалась пиротехника. Инцидент произошел, когда, согласно традиции, начали поджигать сделанную из дерева и соломы фигуру. Многие пострадавшие получили травмы от разлетевшихся щепок и деревянных обломков.

Карнавале в Вильпенте присутствовало много детей — праздник ежегодно организуется именно для них. По данным СМИ, среди тех, кто получил тяжелые травмы — один ребенок.