ВИДЕО: На границу ЭР стянули танки и ракеты: в Ивангороде празднуют 100-летие создания Красной Армии

Сегодня на берегу реки Нарва в Ивангороде проходят торжества, приуроченные к 100-летию создания Красной Армии, с участием военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и представителей других силовых ведомств.
Днем в Ивангороде состоится показ боевой техники, стрелкового оружия, средств связи и экипировки военнослужащих. Там же можно будет увидеть выступление различных подразделений ЗВО и историческую реконструкцию элементов вооружения, обмундирования и деталей эпохи создания Красной Армии.
Вчера в Ивангороде прошла репетиция.
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