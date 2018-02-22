22.02.2018, 10:30

ВИДЕО: На границу ЭР стянули танки и ракеты: в Ивангороде празднуют 100-летие создания Красной Армии

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: На границу ЭР стянули танки и ракеты: в Ивангороде празднуют 100-летие создания Красной Армии
Кадр из видео

Сегодня на берегу реки Нарва в Ивангороде проходят торжества, приуроченные к 100-летию создания Красной Армии, с участием военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и представителей других силовых ведомств.

Днем в Ивангороде состоится показ боевой техники, стрелкового оружия, средств связи и экипировки военнослужащих. Там же можно будет увидеть выступление различных подразделений ЗВО и историческую реконструкцию элементов вооружения, обмундирования и деталей эпохи создания Красной Армии.

Вчера в Ивангороде прошла репетиция.

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