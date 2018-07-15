ВИДЕО: На финском фестивале Ilosaarirock полторы тысячи человек искупались голышом, но мировой рекорд так и не установили

Сегодня на рок-фестивале Ilosaarirock в Йоэнсуу одновременно 1531 человек голышом окунулся в реку. В воде они исполнили национальный финский гимн, сообщает yle.fi.

Это уже второй раз, когда гости фестиваля пытаются установить мировой рекорд по массовому купанию голышом. В прошлом году в воду зашли восемьсот купальщиков, и этого количества хватило бы для рекорда, однако представители книги Гиннесса не признали результат, потому что четыре человека вышли из воды раньше положенного срока.

В этом году полторы тысячи оказалось слишком мало, потому что буквально в прошлом месяце в Ирландии больше двух с половиной тысяч женщин одновременно искупались без одежды в рамках кампании по борьбе с раком. Несмотря на прекрасную, даже жаркую погоду организаторам финского фестиваля не удалось набрать достаточного количества участников для рекорда.

Пока организаторы не знают, будут ли они продолжать попытки побить рекорд и станет ли нагой заплыв традицией.