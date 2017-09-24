ВИДЕО: На авиашоу в Италии самолет упал в море, пилоты погибли

Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио. Пилоты погибли, сообщает газета Corriere della Sera.

Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Экипаж не успел катапультироваться, передает РИА "Новости".

Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина. Видео крушения широко разошлось в итальянских соцсетях.

Несчастный случай привел к тому, что авиашоу было прервано. Вскоре организаторы объявили о завершении мероприятия.

Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа. По данным ТАСС, тело второго члена экипажа пока не нашли.