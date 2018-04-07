07.04.2018, 14:30

ВИДЕО: Мэр Даугавпилса будет наказан за незнание госязыка

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rus.DELFI.lv
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В пятницу, 6 апреля, мэр второго по величине города Латвии — Даугавпилса Рихард Эйгимс ("Наша партия") проходил проверку на знание государственного языка. И, судя по всему справился не очень хорошо, сообщила программа "Сегодня вечером" телеканала LTV7.

"Против персоны составлен протокол административного наказания, решение будет принято в течение месяца", — лаконично ответили на запрос журналистов в Центре госязыка. Подробности случая ведомство пока что не разглашает. Не стал комментировать информацию и сам мэр Даугавпилса, отмечает передача.

В начале октября прошлого года Центр госязыка уже штрафовал Рихарда Эйгимса за незнание госязыка на достаточном уровне. В тот раз политику было дано полгода на улучшение навыка.

Известно, что ранее в Центр госязыка было подано 4 жалобы на Рихарда Эйгимса.

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